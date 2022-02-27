TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Van Spor: 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Van Spor ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Van Spor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Mehmet Kuru xx, Buğra Can Semercioğlu xx
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xx, Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xxx, Alpay Koçaklı xx (Yücel Candemir dk. 57 x), Oğuzhan Bozkurt xx (Doğan Karakuş dk. 57 xx), Ozan Kılıçoğlu xx, Furkan Sağman xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 57 x), Eşref Korkmazoğlu xx, Abdullah Topkara xx, Enes Yılmaz xx
Van Spor: Onur Tekin xxx, İsmet Kavuştu xx, Uğur Adem Gezer xx, Ogün Özçiçek xx, Miraç Acer xx, Barış Gök xx, Barış Sağır xxx (Oktay Aydın dk. 78 ?), Mehmet Özdıraz xx (Furkan Polat dk. 70 x), Emrah Tacir xx (Ali Aydemir dk. 70 x), Hamza Küçükköylü xxx, Kubilay Akyüz xx (Taha Gür dk. 90 ?)
Goller: Hamza Küçükköylü (dk. 15 ve 55) (Van Spor), Yasin Elmas (dk. 61), Doğan Karakuş (dk. 72) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Yasin Elmas, Ahmet Doğan, Uğur Bulut, Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), Hamza Küçükköylü, Mehmet Özdıraz (Van Spor)