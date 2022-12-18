TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Isparta 32 Spor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. ve ilk devrenin son hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. ve ilk devrenin son hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot xx, Hakan Akkaynak xx, Nezihi Aytar xx
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xxx, Uğur Bulut xx, Oğuzhan Bozkurt xx (Tarık Kurt dk. 78 ?), Ozan Kılıçoğlu xx (Burak Özdemir dk. 85 ?), Halil İbrahim Mızrap xx, Furkan Sağman xx, Egehan Gök xx (Celal Emir Dede dk. 62 x), Egemen Zengin xx (Gökhan Berkay Yıldız dk. 78 ?), Barış Bozdilki xx, Safa Yıldırım xx, Arda Keser xx
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xx, Muhammet Aran xx, Musa Nizam xx, Bahadır Yıldırım xx (Ömer Kandemir dk. 46 xx), Osman Torun xx, Cem Özdemir xx, Erdem Seçgin xx, Cemal Kızılateş xx (Oğuzhan Öztürk dk. 46 xx), Hüseyin Afkan xx (Ömer Çiçek dk. 67 x), Abdullah Topkara xx (Burhan Eşer dk. 79 ?), Bahattin Berke Demircan xx
Sarı kartlar: Baha Yıldırım, Cemal Kızılateş, Furkan Bekleviç, Abdullah Topkara, Oğuzhan Öztürk (Isparta 32 Spor), Uğur Bulut (Sivas Belediyespor)