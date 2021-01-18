TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Serik Belediyespor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftanın erteleme mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Serik Belediyesporla 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftanın erteleme mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Serik Belediyesporla 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Selman Timur xx, Çetin Öncel xx
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Hakan Aslantaş xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Burak Öksüz xx, Canberk Özdemir xx, Azad Filiz xx, Hasan Bilal xx (Mehmet Boztepe dk. 52 xx), Çağrı Ortakaya xx (Caner Koca dk. 82 ?), Muhammet Reis xx, Abdülaziz Solmaz xx (Devrim Taşkaya dk. 90 ?), Ali Özgün (Oğuzhan Kayar dk. 90 ?)
Serik Belediyespor: İbrahim Demir xx, Yusuf Onur Arıkan xx, Canberk Aydın xx (Abdülsamet Burak dk. 46 xx), Ercan Şirin xx, Emre Bekir xx, Erkan Şahin xx (Mustafa Çınar dk. 64 xx), Batuhan Arslan xx (Mahsun Çapkan dk. 76 xx), Gökay Eser xx, Sinan Kalaycı xx, Sinan Özkan xx, Murat Gürbüzerol xx
Goller: Abdülaziz Solmaz (dk. 68) (Sakaryaspor), Murat Gürbüzerol (dk. 89) (Serik Belediyespor)Sarı Kartlar: Çağrı Ortakaya, Hasan Bilal (Sakaryaspor), Emre Bekir, Sinan Özkan (Serik belediyespor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12