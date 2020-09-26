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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Eyüpspor: 1

MİSLİCOM 2. LİG KIRMIZI GRUP 2. HAFTA MAÇINDA SAKARYASPOR EVİNDE AĞIRLADIĞI EYÜPSPOR İLE BERABERE KALDI.

Spor 26.09.2020, 18:08
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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Eyüpspor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Sakaryaspor evinde Eyüpspor ile berabere kaldı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Gürel Uzuner xx, Vural Gül xx, Mehmet Dura xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir x (Özkan Taştemur dk. 46 xx), Caner Koca xx (Azad Filiz dk. 87 x), Berk İsmail Ünsal xx (Hasan Bilal dk. 90 ?), Muhammet Reis xx, Devrim Taşkaya xx (Alpay Koçaklı dk. 72 x), Mehmet Boztepe x (Abdulaziz Solamaz dk. 46 xx), Hakan Aslantaş xx, Burak Öksüz xx, Çağrı Ortakaya xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx

Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Serdar Cansu xx, Bülent Uzun xx, Kemal Tokak xx, Taha Can Velioğlu xx, Taşkın İlter xx, Mikail Okyar xx (Timur Temeltaş dk. 70 x), Muhammed Akarslan xx (Alp Tutar dk. 85 ?), Okan Baydemir x (Onur Eriş dk. 59 x), Sadık Baş xx, Taha Balcı x (Murat Yılmaz dk. 59 x)

Goller: Sadık Baş (dk. 40) (Eyüpspor), Devrim Taşkaya (dk. 56) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Emrullah Şalk (dk. 83) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Muhammed Akarslan, Mikail Okyar (Eyüpspor), Alpay Koçaklı (Sakaryaspor)

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