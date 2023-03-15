TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta erteleme maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta erteleme maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Alper Oran xx, Oğuzhan Yazır xx, Gökhan Yüksel xx
Pazarspor: Doğukan Özkan x, Korhan Güler xx, İlhan Topatar xx, Feyyaz Aydil xx (Seymen Salih Adalı dk. 88 ?), Sercan Besler xxx (Eyüp Ensar Bozkurt dk. 84 ?), Ömer Faruk Çalışkan xx, Kadir Salih xx, Emrullah Ertuş xx(Alperen Aşkın Erol dk. 84 ?), Metin Güler xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Onur Kızıltaş xx (Bedirhan Özyurt dk. 55 xx)
Etimesgut Belediyespor: Abdulaziz Demircan x, Fatih Cerlek xx, Mehmet Sıddık İstemi xx Abdulcebrail Akbulut dk. 85 ?), Fatih Somuncu xx (Gülhan Üreyen dk. 74 x), Yasin Elmas xx, Talha Özler xx, Medeni Bingöl xx, Aykut Civelek xx, Turan Yılmaz xx (Reşo Akın dk. 74 x), Hüseyin Fıstıkcı xx (Furkan Polat dk. 61 x), Muhammet Beşir xxx
Goller: Sercan Besler (dk. 26) (Pazarspor), Muhammet Beşir (dk. 90) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı kartlar: Sercan Besler (Pazarspor), Abdülaziz Demircan (Etimesgut Belediyespor)