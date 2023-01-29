TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - Diyarbekirspor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Pazarspor, Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Pazarspor, Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Pazar ilçe
Hakemler: Veli Karakaya xx, Efe Kurtuluş xx, Selim Şenöz xx
Pazarspor: Yasin Davuş xx, İlhan Topatar xx (Bedirhan Özyurt dk. 90 ?), Sercan Besler x (Kadir Salih dk. 61 x), Ömer Faruk Çalışkan xx, Oğuzhan Eskiköy xx (Özgür Kutlu dk. 85 ?), Emrullah Ertuş xx (Güvenç Usta dk. 63 ?), Metin Güler xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Oğulcan Enes Demiroğlu xx, Onur Kızıltaş xx, Önder Selimoğlu xx
Teknik Direktör: Nazım Gülay
Diyarbekirspor: Zülküf Özer xx, Enes Subaşı x (Baran Işık dk. 46 x), Nuri Melih Mursal xx, İlker Sayan xx, Serhat Enes Çalışan xx (Emrullah Sayar dk. 88 ?), Emre Şahin xx, Vedat Çıkın x (İsa Baltacı dk. 67 x), Ömer Yıldız xx, Bahri Can Avcı xx (Berkay Ceylan dk. 66 x), Cihan Aydın xx (Abdullah Doğan dk. 66 x), Mustafa Emre Can xx
Teknik Direktör: Vehbi Cevher
Goller: Ömer Yıldız (dk. 37 pen.) (Diyarbekirspor), Önder Selimoğlu (dk. 46) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Cihan Aydın, Emre Şahin, İlker Sayan (Diyarbekir Spor), Metin Güler (Pazarspor)