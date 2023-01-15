TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Van Spor FK: 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Pazarspor, sahasında ağırladığı Van Spor FK takımına 2-0 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Pazarspor, sahasında ağırladığı Van Spor FK takımına 2-0 mağlup oldu.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Yakup Özhan xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Barış Sun xx
Pazarspor: Yasin Davuş xx, Metin Güler xx (Başar Çakıcıoğlu dk. 90 ?), Mehmet Cansın Çiçek xx, Eyüp Ensar Bozkurt xx (Özgür Kutlu dk. 70 xx), Onur Kızıltaş xx, Oğulcan Enes Demiroğlu xx, Oğuzhan Eskiköy xx (Muhammet Nişancı dk. 90 ?), Sercan Besler xx (Ahmet Karataş dk. 82 ?), İlhan Topatar xx, Güvenç Usta xx (Emrullah Ertuş dk. 69 xx), Önder Selimoğlu xx
Teknik direktör: Nazım Gülay
Bıtexen Van Spor FK: Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Sak, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Muhammed Ali Doğan (dk.83 Umut Sözen), Ömer Faruk Gümüş (Emre Oymak dk. 69 xx), Emrah Tacir xx (Sedat Komi dk. 90 ?), Hasan Bilal xx (Hakan Yılmaz dk. 46 xx), Uğur Can xx (Tayyib Kanarya dk. 83 ?)
Goller: Furkan Sakı (dk. 51), Uğur Can (dk. 74) (Van Spor FK)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Gümüş, Uğur Adem Gezer, Haydar Yılmaz (Van Spor FK), Özgür Kutlu (Pazarspor)