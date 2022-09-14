TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Karacabey Belediyespor: 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Karacabey Belediyespor’a 2-0 yenildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Karacabey Belediyespor’a 2-0 yenildi.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Erhan Kutlu xx, Harun Reşit Güngör xx, Emre Doğu xx
Pazarspor: Yasin Davuş x, Oğuzhan Birben x (Maksut Birben dk. 60 x), Oğulcan Enes Demiroğlu xx, Onur Kızıltaş xx, Eyüp Ensar Bozkurt xx, Yağız Aktaş x (Mehmet Cansın Çiçek dk. 85 ?), Metin Güler x (Güvenç Usta dk. 60 x), İlhan Topatar x, İsmail Düzgün x, Önder Selimoğlu x (Özgür Kutlu dk. 81 ?), Oğuzhan Eskiköy xx (Sercan Besler dk. 76 x)
Karacabey Belediye Spor: Veysel Sapan xxx, Kadir Turhan xx, Onur Karakabak xx, Ulaş Zengin xx, Caner Koca xx, Tugay Adamcıl xx (Ömer Kuşan dk. 60 x, Abdullah Balıkçı dk. 90 ?), Vedat Bora (Mustafa Diler dk. 57 x), Bekir Can Kara xxx, Arda Yılmaztürk xx, Uğur Mustafa Türk xx (Fatih Aktay dk. 60 x), Devrim Taşkaya xx (Ahmet Eren dk. 90 xx)
Goller: Bekir Can Kara (dk. 87), Ahmet Eren (dk. 90+2) (Karacabey)
Sarı Kartlar: Eyüp Ensar (Pazarspor), Uğur Mustafa, Bekir Can, Ahmet (Karacabey)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0