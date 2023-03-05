TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Uşakspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Uşakspor’u 3-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Uşakspor’u 3-0 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Şafak Nalbantoğlu xx
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xxx, Alihan Kubalas xx, Yalçın Kılınç xx, Cem Ekinci xxx (Emre Nefiz dk. 83 ?), Yusuf Cihat Çelik xx, Okan Eken xxx (Mertan Caner Öztürk dk.72 x), Tayfun Aydoğan xxx (Diogo Aleksis Özçakmak dk. 83 ?), İlyas Kubilay Yavuz xx (Mert Çölgeçen dk. 56 x), Atila Turan xx, Mehmet Yılmaz xxx, Beykan Şimşek xx (Cengizhan Akgün dk. 56 x)
Uşakspor: Türker Dırdıroğlu x, Cengiz Demir x, Uğur Arslan Kuru x, Volkan Kılıç x (Soner Besen dk.85), Efecan Barlık x (Ertuğrul Tekşen dk. 74 x), Ali Arda Bulut x (Arda Köksal dk. 61 x), Metehan Mertöz x, Sefa Kahraman x, Ömer Faruk Canbirdi x (Doğan Karakuş dk. 61 x), Resul Türkkalesi x, Erhan Tatlıdil x (Murat Şenel dk.74)
Goller: Tayfun Aydoğan (dk. 11), Okan Eken (dk. 45), Cem Ekinci (dk. 79) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Atila Turan (Kocaelispor), Cengiz Demir, Türker Dırdıroğlu, Sefa Kahraman (Uşakspor)