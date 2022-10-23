TFF 2. Lig: Kocaelispor: 2 - Adıyaman FK: 0
0 mağlup etti.
0 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Oğuz Akyüz xx, Muhammet Ali Doğan xx
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Yalçın Kılınç xx, Diogo Aleksis Özçakmak xxx, Cem Ekinci xx (Hazarhan Karaca dk. 89 ?), Yusuf Cihat Çelik xx (Mehmet Taş dk. 58 x), Okan Eken xxx, Tayfun Aydoğan xxx (Mesut Can Tunalı dk. 89 ?), İlyas Kubilay Yavuz xx (Yiğitali Bayrak dk. 69 x), Atila Turan xx, Mehmet Yılmaz xxx, Samed Ali Kaya xxx (Bedirhan Yıldız dk. 69 x)
Adıyaman FK: Melih Ağa xx, Ömürcan Karaca x (Ayberk Altan dk. 46 x), Alihan Bel xx (Salim İyik dk. 69 x), Gökhan Işılak xx, Kerem Hakan Vapurluoğlu xx, Yılmaz Daler xx, Haydar Deniz xx (İbrahim Halil Öner dk. 69 x), Yiğit Demir xx, Burak Gürler xx, Çağrı Yağız Yasak xx (Ali Arda Bulut dk. 83 ?), Tarık Mayhoş x (Atakan Ekiz dk. 46)
Goller: Tayfun Aydoğan (dk. 32 pen.), Samed Ali Kaya (dk. 50 pen.) (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: Yalçın Kılınç, Mehmet Taş (Kocaelispor), Burak Gürler, Çağrı Yağız Yasak, Tarık Mayhoş, Göktan Işılak, Melih Ağa (Adıyaman FK)