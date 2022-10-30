TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Karacabey Belediyespor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 12. haftasında Kırklarelispor evinde Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 12. haftasında Kırklarelispor evinde Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Sinan Özcan x, Zafer Gayretli x, Ahmet Turan Timuroğlu x
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir x, Cengiz Demir xx, Canberk Ömer Özdemir xxx (Enes İslam İlkin dk. 82 ?), Murat Yılmaz xxx (Ensar Arslan dk. 82 ?), Hüseyin Eray Karataş xx (Mahmut Caner Alioğlu dk. 90 ?), Furkan Fehmi Güneş xx, Serhat Mermer xx, Uğur Aygören xx, Sabrican Vural xx (Ömercan Sokulu dk. 90 ?), Burak Albayrak xx, Hasan Emre Yeşilyurt xx
Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan xx, Yusuf Erdem Gümüş xx, Ahmet Eren xx (Sadık Arda Yılmaztürk dk. 46 xx), Vedat Bora xx (Ömer Kuşan dk. 84 ?), Bekir Can Kara xx (Erdem Dikbasan dk. 90+4 ?), Kadir Turhan xx, Uğur Mustafa Türk xx (Mustafa Diler dk. 46 xx), Fatih Aktay xx (Ata Kurtuluş dk. 90+4 ?), Onur Karakabak xx, Ulaş Zengin xx, Devrim Taşkaya xx
Goller: Murat Yılmaz (dk. 80) (Kırklarelispor), Fatih Aktay (dk. 87) (Karacabey Belediye)
Kırmızı Kart: Devrim Taşkaya (dk. 70) (Karacabey Belediye)
Sarı Kartlar: Berkir Can Kara, Ömer Kuşan (Karacabey Belediye Spor), Hasan Emre Yeşilyurt, Uğur Aygören, Burak Albayrak (Kırklarelispor)