TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 0 - Kocaelispor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Kırklarelispor, konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0’lık skor ile berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu x, Önder Çalış x, Sinan Ertinğü x

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir xx, Necmican Cebeci xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Murat Yılmaz xx (Ensar Arslan dk. 69 xx), Hüseyin Eray Karataş xx (Atakan Gündüz dk. 89 ?), Furkan Fehmi Güneş xx (Dk 81 Şevki Çınar xx), Enes İslam İlkin xx, Sinan Akgöl xx, Burak Albayrak xx, Hasan Emre Yeşilyurt xx, Semih Üstün xx (Taşkın Kartal dk. 69 xx)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Yalçın Kılınç xx, Dıogo Aleksıs Özçakmak xx, Cem Ekinci xx (Beyhan Şimşek dk. 62 xx), Yusuf Cihat Çelik xx, Okan Eken xx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Mertan Caner Öztürk dk. 89 ?), Atilla Turan xx, Mehmet Yılmaz xx, Mesut Can Tunalı xx (Emre Nefiz dk. 79 xx), Samed Ali Kaya xx

Sarı kartlar: Atilla Turan (Kocaelispor dk. 18), Dıogo Aleksıs Özçakmak (Kocaelispor dk. 29), Mehmet Cinpir (Kırklarelispor dk. 85)