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TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor’la 2-2 berabere kaldı.

Spor 18.11.2020, 15:54
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TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor’la 2-2 berabere kaldı.

Stat: M. Fehmi Gerçeker

Hakemler: Lütfullah Aslan xx, İlker Ayten xx, Orhan Timurtaş xx

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya xx, Hasan Güleryüz x, Sefa xx (Berk dk. 68 xx), Sergen xx, Gökhan xx(Ömer dk. 79 x), Yusuf xx (Ömer Faruk dk. 88 ?), İlyas x, Abdullah xx, Alper xx (Temel dk. 88 ?), Onur xx, Rasimcan xx

Kırşehir Belediyespor: Ahmet x, Erbay x, Nuri xx, Bilal x (Polat dk. 79 x), Ahmet x (Sabit dk. 90 ?), Üstün x (Gökay dk. 61 xx), Serhat xx, Ali xx (Abdülkadir dk. 79 xx), İsmail xx, Oğuzhan xx, Volkan xx

Goller: Abdullah (dk. 20), Yusuf (dk. 22) (Karacabey Belediyespor) İsmail (dk. 13), Ahmet (dk. 36) (Kırşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Yusuf, Hasan Güleryüz (Karacabey Belediyespor) Nuri, Ahmet, Bilal, Ali (Kırşehir Belediyespor)
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