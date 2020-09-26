TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - 1922 Konyaspor: 0
MİSLİ.COM 2'NCİ LİG KIRMIZI GRUP KARŞILAŞMASINDA KARACABEY BELEDİYESPOR, KENDİ SAHASINDA KONUK ETTİĞİ 1922 KONYASPOR İLE 1-0 MAĞLUP ETTİ.
Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grup ikinci hafta maçında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği 1922 Konyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Fehmi Gerçeker
Hakemler: İlker Yasin xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Şenol Bektaş xx
Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya xx, Hasan Güleryüz xxx, Sefa xx (Yusuf dk. 72 x), Gökhan xx (Ömer dk. 85 ?), Abdullah xx (Sergen dk. 58 xx), Taşkın xx (Berk dk. 84 ?), Gökhan Cingirt xx, Onur xx, Rasimcan xx, Berk xx, Sadık xx
1922 Konyaspor: Kadem x, Seydi x, Ahmet xx (Mehmet Ali dk. 80 ?), Doğan Can x (Doğan Karakuş dk. 46 x), İsmail x, Maksut x, Süleyman xx, Seddar x, Celal x, Can x, Ekrem x (Fevzi Can dk. 64 x)
Gol: Sefa (dk. 45+2) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Berk Ali (Karacabey Belediyespor), İsmail, Ekrem, Süleyman (1922 Konyaspor)
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