TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 1 - Arnavutköy Belediye Gençlikspor: 2
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 30. HAFTADA ISPARTA 32 SPOR, SAHASINDA CEZA NEDENİYLE SEYİRCİSİZ OYNADIĞI MAÇTA ARNAVUTKÖY BELEDİYE GENÇLİKSPOR’A 2-1 MAĞLUP OLDU.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftada Isparta 32 Spor, sahasında ceza nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Arnavutköy Belediye Gençlikspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçın Karnesi:
Stat: Atatürk
Hakemler: Enver Aydın xx, Serdar İla xx Bedirhan Soydemir xx
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç x, Musa Nizam x, Cem Özdemir x, Burak Aydın x (Abdullah Topkara dk. 46 xx), Cemal Kızılateş x (Koray Yağcı dk. 69 x), Hüseyin Afkan xx, Halil Duman x, Osman Torun x, Erdem Seçgin x (Erkan Süer dk. 69 x), Samet Karakoç x (Bahadır Yıldırım dk. 46 x), Bahattin Berke Demircan x
Arnavutköy Belediye Gençlikspor: Fatih Gülmez xx, Mert Caymaz xxx, Tolga Şahin x (Berat Satılmış dk. 76 x), Furkan Yaman xxx (Doğancan Aynacı dk. 90+3 ?), Ömer Faruk Yılmaz xx, Egehan Gök xx, Kerem Kılıç xx, Furkan Işıkdemir xx (Hakan Turan dk. 83 ?), Berat Ali Genç xx (Adem Türk dk. 76 x), Ferhat Görgülü xxx, Osman Bayrak xx
Sarı Kartlar: Bahattin Berke Demircan (Isparta 32 Spor), Berat Ali Genç, Fatih Gülmez (Arnavutköy Belediye Gençlikspor)
Goller: Ferhat Görgülü (dk. 61), Furkan Yaman (dk. 64) (Arnavutköy Belediye Gençlikspor), Cem Özdemir (dk. 74 pen.) (Isparta 32 Spor)