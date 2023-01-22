TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Esenler Erokspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Levent Buğra Vartemel x, Osman Baruk x, Erdi Abdülmecit Sayar x
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xxx, Halil Duman xx, Musa Nizam xx, Osman Torun xx, Bahadır Yıldırım xx, Cemal Kızılateş xx (Burhan Eşer dk. 90 ?), Hüseyin Afkan xxx, Erkan Süer x (M. Enes Alphan dk. 63 x), Erdem Seçgin xx, Ömer Çiçek xx (Samet Karakoç dk. 71 x), B. Berke Demircan x (Koray Yağcı dk. 63 x)
Esenler Erokspor: Akın Alkan xxx, Serdar Cansu xx, Muharrem Öner xx, Sakıb Aytaç xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Emir Alagöz x (Alper Kahraman dk. 61 x), Özcan Aydın xx (İdris Furat dk. 85 x), Yusuf Akyel xx, Sertaç Çam xx, Berk İsmail Ünsal xx, Serhat Baştan x (Onur Eriş dk. 61 x),
Kırmızı kart: Halil Duman )Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: B. Berke Demircan, Hüseyin Afkan, Osman Torun