TFF 2. Lig: İskenderunspor: 1 - Kocaelispor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 14. haftasında İskenderunspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 14. haftasında İskenderunspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Mücahit Değermenci xx, Mehmet Özer xx
İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer xx, Onur Ural xxx, Ali Keten xxx, Süheyl Çetin xxx, Ahmet Devret xxx, Okan Dernek xx (Erkan Süer dk. 80 x), İrfan Başaran x (Doğan Ateş dk.89?), İsmail Güven xx, Onur Ramazan Toprak xx, Kadir Ari xx, Enes Soy xx (Yasin Abdioğlu dk. 80 x)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Yalçın Kılınç xx, Diogo Aleksis Özçakmak xx, Atila Turan xxx, Mehmet Sak xx, Yusuf Cihat Çelik xx (Mesut Can Tunalı dk.88 ?), Tayfun Aydoğan xx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Mehmet Taş dk.63 x), Beykan Şimşek xx, Samed Ali Kaya xx (Cem Ekinci dk.63 x), Okan Eken xx (Mertan Caner Öztürk dk. 88 ?)
Goller: Okan Eken (dk.54) (Kocaelispor) Enes Soy (dk. 64) (İskenderunspor)
Sarı kartlar: Onur Toprak, Okan Dernek (İskenderunspor), Cihat Çelik, Yalçın Kılınç (Kocaelispor)