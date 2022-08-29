TFF 2. Lig: İnegölspor: 3 - Bayburt ÖİS: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup’un ilk haftasında İnegölspor, sahasında Bayburt Özel İdare Spor’u 3-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’un ilk haftasında İnegölspor, sahasında Bayburt Özel İdare Spor’u 3-0 mağlup etti.
Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: İler Yasin Avcı xx, Ali Uğur Demirtaş xx, Sinan Ertinğü xx
İnegölspor: Sercan Çobanoğlu xxx, Niyazi Batuhan Salman xx, Furkan Özyapı xx (Kadir Salih dk. 75 x) Bahadır Taşdelen xx (Taylan Özgün dk. 66 x), Medeni Bingöl xxx, Emir Özsoy xx (Yusuf Gümüş dk. 83 ?), Orhan Aktaş x (Hüseyin Solaklı dk. 66 x), Hamza Özdemir xxx, Ethem Ercan Pülgir xxx, Umut Sönmez xxx (Mehmet Akdeniz dk. 83 ?) Ömer Faruk Ermeç xxx
Bayburt Özel İdare Spor: Yunus Emre Kırdal x, Mustafa Yiğit Turgut x, Burak Bozbey x, Hüseyin Cihan Alcu x, Selim Asal x (Burak Bayram dk. 63 x), Emin Kağan Arslan x, Mehmet Yanıkara x (Muhammet Fatih Karadeniz dk. 51 x), Ramazan Efecan Gülerce x, Cumhur Yılmaztürk x, Cevat Kuy x, Emirhan Eskici x (Volkan Pala dk. 76 ?)
Goller: Emirhan Özsoy (dk. 29), Bahadır Taşdelen (dk. 49), Ethem Ercan Pülgir (dk. 76)
Sarı kartlar: Furkan Özyapı, Medeni Bingöl (İnegölspor), Emin Kaan Arslan, Burak Bozbey, Ramazan Efecan Gülerce, Emirhan Eskici, Hüseyin Cihan Avcu (Bayburt ÖİS)
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Galatasaray
|4
|7
|7. Trabzonspor
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|6
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Giresunspor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|3
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Samsunspor
|3
|5
|6. Gençlerbirliği
|3
|4
|7. Keçiörengücü
|3
|4
|8. Boluspor
|3
|4
|9. Göztepe
|3
|4
|10. Sakaryaspor
|2
|3
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Barcelona
|3
|7
|3. Villarreal
|3
|7
|4. Real Madrid
|3
|7
|5. Osasuna
|3
|6
|6. Real Sociedad
|3
|6
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Espanyol
|3
|2
|16. Sevilla
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|2
|0