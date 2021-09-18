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TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 5 - Niğde Anadolu FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 3. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK, Niğde Anadolu FK karşı karşıya geldi. Müsabakayı Karadeniz ekibinin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor 18.09.2021, 17:13
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 5 - Niğde Anadolu FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 3. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK, Niğde Anadolu FK karşı karşıya geldi. Müsabakayı Karadeniz ekibinin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Yomra İlçe

Hakemler: Selim Özen xxx, Burak Gültek xxx, Muhammed Yıldız xxx

Hekimoğlu Trabzon FK: Özkan xxx, Onur xxx, Musa Caner Aktaş xxx (Berkay dk. 79 x), Halil İbrahim xxx (Ahmet Sun dk. 79 x), Tunahan xxx (Mehmet Sak dk. 71 x), Hakan Yeşil xxx, Kerem Baykuş xxx (Hakan Demir dk. 46 x), Yasin Palaz xxx, Yunus Emre xxx, Muhammed Ali Kurt xxx, Mustafa Ethem xxx (Abdulkadir Beyazit dk. 71 x)

Niğde Anadolu FK: Enes x, Rıza x, Adem x (Alperen dk. 80 ?), Cumhur x, Emre Oymak x (Berat dk. 82 ?), Atalay x (Mustafa Kaya dk. 65 x), Polat x, Recep x (Murat dk. 65 x), Aykut x, Ferhat x (Tuncay dk. 83 ?), Muhammet Beşir x

Goller: Caner (dk.39 ve 60), Abdulkadir Beyazit (dk. 71), Ahmet Sun (dk. 81) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı kartlar: Aykut (Niğde Anadolu FK), Hakan Yeşil (Hekimoğlu Trabzon FK)

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