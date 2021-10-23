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TFF 2 Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Turgutluspor:2

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında karşılaştığı Turgutluspor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor 23.10.2021, 16:09
TFF 2 Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Turgutluspor:2

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında karşılaştığı Turgutluspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Enes Kanpara xxx, Ramazan Ufuk Avdaş xxx, Sabri Öğe xxx

Hekimoğlu Trabzon FK: Özkan Karabulut xx Onur Akdeniz xx, Yasin Palaz xx, Yunus Emre Gedik xx, Hakan Demir xx (Berkay Kara dk. 62 x), Emre Akgün xx, Hakan Yavuz xx (Abdulkadir Beyazit dk. 85 ?), Caner Aktaş xx (Halil İbrahim Tuna dk. 79 x), Hakan Yeşil xx, Mehmet Sak xx (Tunahan dk. 79 x), Ethem Erboğa xx

Turgutluspor: Ozan Can Oruç xx, Mahmut Boz xx, Emre Keskin xx, Sinan Büyüksakarya xx, Nuri Emre Aksit xx, Yiğit Gök x, Hamit Kulya x, Burak Guncal xx (Alper dk.61 x) , Mutlu Doğan x (Semih Ocaklı dk.84 x), Hakan Turan x (Mustafa dk.75 x), Berat Altındiş xx (Sarper Çağlar dk.75 x)

Goller: Hakan Yavuz (dk. 9), Ethem Boğa (dk. 51) (Hekimoğlu Trabzon FK), Berat Altındiş (dk. 28 ve 47) (Turgutluspor)

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