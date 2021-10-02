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TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - AFJET Afyonspor: 1

TFF. 2 Lig Kırmızı Grup’un 5. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK, AFJET Afyonspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Spor 02.10.2021, 17:23
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - AFJET Afyonspor: 1

TFF. 2 Lig Kırmızı Grup’un 5. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK, AFJET Afyonspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Şevket Teker xx, Ahmet Şimşek xx, Barış Sun xx

Hekimoğlu Trabzon FK: Özkan Karabulut xx, Onur Akdeniz xx, Yasin Palaz xx, Yunus Emre xx, Hakan Demir xx (Mehmet Sak dk. 87 ?), Muhammed xx, Hakan Yavuz xx (Tunahan dk. 70 x), Caner Aktaş xx, Halil İbrahim xx (Abdulkadir Beyazit dk. 87 x), Hakan Yeşil xx, Ethem Erboğa xx (Ahmet Sun dk. 78 x)

AFJET Afyonspor: Bayram Olgun x, Taha Can Velioğlu x, Nazmi Candoğan x (Cihan dk. 73 x) , Erdinç Pekgöz x, Feyyaz Belen x (Mehmet dk. 46 x), Doğan Ateş x (Yunus Emre dk. 90 ?), Doğukan x (Alaattin dk. 46 x), Erhan Şentürk x (Fatih dk. 84 ?), İsmail x, Mithat Pala x, Celal Hanalp x

Goller: Caner Aktaş (dk. 18) (Hekimoğlu Trabzon FK), Taha Can (dk. 90) (Afjet Afyonspor)

Kırmızı Kart : Hakan Demir (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı Kartlar: Erdinç Pekgöz, Feyyaz Belen, Doğan Ateş, İsmail Odabaş (Afjet Afyonspor), Halil İbrahim Tuna, Hakan Yeşil, Caner Aktaş (Hekimoğlu Trabzon FK)

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