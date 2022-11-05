TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 2 - Diyarbekirspor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında ağırladığı Diyarbekirspor’u 2-1 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında ağırladığı Diyarbekirspor’u 2-1 mağlup etti.
Stat: Kastamonu Gazi
Hakemler: Erkan Kutlu xx, Mehmet Sıraç Akpınar xx, Harun Reşit Güngör xx
GMG Kastamonuspor: Şaban Özel xx, Abdulaziz Solmaz xx (M. Alptekin Çaycı dk. 66 xx), Berkay Samancı xx (Ömer Faruk Yücel dk. 85 ?), Ergin Keleş xx, Erman Bulucu x, Eray Birniçan xx, Faruk Öcal, Kadir Keleş xx, Mehmet Bektaş x (Metincan Cici, dk. 59, xxx), Hakan Olkan xx, Ramazan Keskin x (Ayhan Gürbüz dk. 46 xx)
Teknik Direktör: Ümit Karan
Diyarbekirspor: Gökhan Siverek xx, Baran Işık x, Melih Mursal, Yasin Elmas x (Rıdvan Bingöl dk. 82 ?), İlker Sayan x (Doğan Karakuş dk. 82 ?), Berkay Ceylan xx, Enes Subaş xxı, İsa Baltacı xx, Şerif Doğan x (S. Enes Çalışkan dk. 68 x), Cihan Aydın x (Ozan Karabacak dk. 68 x), O. Kurtay Kurt xx
Teknik Direktör: Zafer Şahin
Gol: Abdulaziz Solmaz (dk. 61), Metincan Cici (dk.75) (Kastamonuspor), Erman Bulucu (dk. 90+2 k.k.) (Diyarbekirspor)
Kırmızı kartlar: S. Enes Çalışkan (Diyarbekirspor)
Sarı kartlar: Hakan Olkan, M.Alptekin Çaylı, Kadir Keleş (Kastamonuspor), Yasin Elmas, Berkay Ceylan, Ozan Karabacak, Rıdvan Bingöl (Diyarbekirspor)