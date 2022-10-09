TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 2 - Adıyaman FK: 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Adıyaman Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Adıyaman Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Kastamonu Gazi
Hakemler: Enver Aydın x, Serdar İla x, Hasan Cebeci x
GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan xx, Şaban Özel xx, Faruk Öcal xxx, Kemal Can Aydemir ?, Kadir Keleş x, Berkan Turan xx (Ayhan Gürbüz dk. 85 ?), Abdulaziz Solmaz x (Mustafa Çaylı dk. 53 x), Berkay Samancı x, Mehmet Bektaş x (Hakan Olkan dk. 66 x), Ömer Faruk Yücel x, Ergin Keleş x
Teknik Direktör: Metin Akpunar
Adıyaman Futbol Kulübü: Türken Dırdıroğlu xx, Osman Bodur x (Kerem Vapurluoğlu dk. 46 x), Rüştü Hanlı x, Tarık Mayhoş x, Atakan Ekiz ? (Tevfik Doğan Pala dk. 26 x), Salim İyik x (Alihan Bel dk. 74 ?), Yılmaz Daler x (Emirhan Çalışkan dk. 80 ?), Haydar Deniz x, Çağrı Yasak x, Ömer Yıldız xxx, Göktan Işılak x
Teknik Direktör: Erol Kapusuz
Goller: Mehmet Bektaş (dk. 22), Ömer Yıldız (dk. 79 k.k.) (GMG Kastamonuspor), Ömer Yıldız (dk. 4 pen.), Kerem Vapurluoğlu (dk. 68) (Adıyaman Futbol Kulübü)
Kırmızı kart: Kenan Can Aydemir (dk. 3) (GMG Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Tevfik Doğukan Pala, Salim İyik (Adıyaman FK)