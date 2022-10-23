TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 0 - Van Spor FK: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Van Spor Futbol Kulübüne 1-0’lık skor ile mağlup oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Van Spor Futbol Kulübüne 1-0’lık skor ile mağlup oldu.
Stat: Kastamonu Gazi
Hakemler: Hamit Basık xx, Mahmut Gülle xx, Mustafa Onur Özgenç xx
GMG Kastamonuspor: Eray Birneçan xx, Şaban Özel xx, Erman Bulucu xx, Faruk Öcal xx, Kemal Can Aydemir xx, Hakan Olkan xx (Metin Cici dk. 80 ?), Bekan Turan x (Ramazan Işık dk. 69 x), Berkay Samancı xx (Ayhan Gürbüz dk. 80 ?), Mustafa Çaylı xx (Ömer Faruk Yücel ?), Mehmet Bektaş x (Abdulaziz Sokmaz dk. 58 xx), Ergin Keleş xx
Teknik Direktör: Göktuğ Ertetik (Antrenör)
Van Spor Futbol Kulübü: Haydar Yılmaz xx, Miraç Acer xx, Alihan Kubalas xx, Uğur Adem Gezer xx, Emrah Tacir x (Erkul Küçük dk. 74 x), Muhammed Ali Doğan xx, Muhsin Yıldırım x (Ömer Faruk Gümüş dk. 74 x), Sedat Komi xx (Furkan Sakı dk. 90 ?), Barış Sağır xx, Uğur Can xx (Hasan Bilal dk. 53 xx), Yaser Hacımustafaoğlu xx (Umut Sözen dk. 89 ?)
Teknik Direktör: Ümit Bozkurt
Gol: Uğur Can (dk.22) (Van Spor Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Miraç Acer, Muhammed Ali Doğan, Sedat Komi (Van Spor Futbol Kulübü)