TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 1 - Erzincanspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Çorumspor FK, sahasında karşılaştığı Erzincanspor’u 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Çorumspor FK, sahasında karşılaştığı Erzincanspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Hakan Ülker xxx, Ersin Erbay xxx, Güner Mumcu Taştan xxx
Çorumspor FK: Bayram xxx, Serkan xxx (Ali dk. 66 xx), Berkay Can xxx, Emre xxx, Erkan Kaş xxx, Atakan Cangöz xxxx, Atakan Akkaynak xxxx, Ferhat xxx, Berat Ali xx (Suat dk. 66 x), Sinan xxx (Burak dk. 88 ?), Mehmat Akyüz xx (Enes dk. 46 xx)
Erzincanspor: Hayrullah Mert x, Yunus Emre xx, M. Samed x, Ömer xx, Maksut xx, Sefa xx, Canberk xx, İbrahim Can xx (Ali Yavuz dk. 89 ?), Yasin xx, Enes x, Sinan x (Batuhan dk. 89 ?)
Gol: Sinan (dk. 17 pen.)
Sarı Kartlar: Erkan Kaş, Sinan, Atakan Akkaynak, Berkay Can, Enes (Çorum FK), Sinan, İbrahim Can (Erzincanspor)