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TFF 2. Lig: Çorum FK: 2 - İnegölspor: 0

TFF. 2. LİG'DE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VEREN ÇORUM FK, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI İNEGÖLSPOR'U 2-0 MAĞLUP ETTİ.

Spor 19.04.2023, 18:40
TFF 2. Lig: Çorum FK: 2 - İnegölspor: 0

TFF 2. Lig’in 33. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı İnegölspor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Çorum

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Selim Şenöz, Anıl Küçükkaraca

Çorum FK: Ali xx, Emre xx, Eren xx, Gökhan xx (Hurşit dk. 67 xx), Suat xxx (Selim dk. 67 xx), Murat xx, Ferhat xx (Timur dk. 82 x), Serkan xx, Fatih Selimhan xx (Atakan Akkaynak dk. 23 xx), Erkan xx, Sinan xx

İnegölspor: Bekir x, Furkan x (Hamza dk. 77 xx), Yılmaz x (Bahadır dk. 64 x), Yasin x, Orhan x (Batuhan dk. 46 x), Erman, Uğur x Gökhan x, Ersel x (Sefa dk. 66 xx), Volkan x, Ömer Faruk x

Goller: Suat (dk. 62) (Çorum FK), Orhan (dk. 34 k.k.) (İnegölspor)

Kırmızı kart: Serkan (dk. 45) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Ferhat, Tahsin Tam (Teknik Direktör) (Çorum FK), Ömer Faruk (İnegölspor)

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