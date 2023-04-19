TFF 2. Lig: Çorum FK: 2 - İnegölspor: 0
TFF. 2. LİG'DE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VEREN ÇORUM FK, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI İNEGÖLSPOR'U 2-0 MAĞLUP ETTİ.
TFF 2. Lig’in 33. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı İnegölspor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Çorum
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Selim Şenöz, Anıl Küçükkaraca
Çorum FK: Ali xx, Emre xx, Eren xx, Gökhan xx (Hurşit dk. 67 xx), Suat xxx (Selim dk. 67 xx), Murat xx, Ferhat xx (Timur dk. 82 x), Serkan xx, Fatih Selimhan xx (Atakan Akkaynak dk. 23 xx), Erkan xx, Sinan xx
İnegölspor: Bekir x, Furkan x (Hamza dk. 77 xx), Yılmaz x (Bahadır dk. 64 x), Yasin x, Orhan x (Batuhan dk. 46 x), Erman, Uğur x Gökhan x, Ersel x (Sefa dk. 66 xx), Volkan x, Ömer Faruk x
Goller: Suat (dk. 62) (Çorum FK), Orhan (dk. 34 k.k.) (İnegölspor)
Kırmızı kart: Serkan (dk. 45) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Ferhat, Tahsin Tam (Teknik Direktör) (Çorum FK), Ömer Faruk (İnegölspor)