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TFF 2. Lig: Çorum FK: 0 - Şanlıurfaspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 20. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı.
Spor 15.01.2023, 17:24
TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 20. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Adem Şahan xx, Mustafa Tosun xx
Çorum FK; Ali Türkan xx, Serkan xx, Emre xx, Salih Zafer xx, Erkan Kaş xx, Atakan Cangöz xx (Timur dk. 87 ?), Murat xx (Ferhat dk. 74 x), Gökhan xx, (Sabrican dk. 87 ?), Suat Kaya x (Selim dk. 65 x), Sinan xx, Enes xx (Hurşit dk. 74 x)
Şanlıurfaspor: Aydın xx, Semih xx, İbrahim xx, Feyyaz x (Mehmet dk. 46 x), Barış xx, Cumali xx, Behlül xx (Bünyamin dk. 63 x), Erkam x (Şahin dk. 63 x), Mert xx, Kemal xx (Ömer dk. 90+2 ?), Mustafa xx (Seyit dk. 83 ?)
Sarı Kartlar: Atakan Cangöz (Çorum FK), Aydın, Cumali (Şanlıurfaspor)