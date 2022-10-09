TFF 2. Lig: Bursaspor: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Bursaspor sahasında Tarsus İdman Yurdu’nu ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Bursaspor sahasında Tarsus İdman Yurdu’nu ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xxx, Uğur Önay xxx, Barış Sun xxx
Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Abdullah Tazgel xx, Furkan Emre Ünver xxx, Ozan İsmail Koç xxx (Kerem Kök dk. 84 ?), Kubilay Sönmez xxx (Emre Tepegöz dk. 74 xx), Hasan Ayaroğlu x (Berat Altındiş dk. 46 xx), Enver Cenk Şahin xxxxx (İbrahim Efe Erbak dk. 90 ?), Ertuğrul Kurtuluş xxx, Samet Bozkurt xxx, Mustafa Genç xxx, Hamza Baran Arıkan x (Ömer Turan Görgüç dk. 46 xxx)
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz Demircan xx, Abdussamed Karnuçu x, Cengiz Ötkün xxx, Oğuzhan Kayar xx, Alperen Pak xx (Yılmaz Can Taşkıran dk. 64 xx), Fatih Selimhan Solmaz xx, Uğur Utlu x, Gökhan Meral xx (Artun Akçakın dk. 76 xxx), Taha Balcı xx, Volkan Altınsoy xx, Sefa Durmuş xxx
Goller: Cengiz Ötkün (dk. 15), Artun Akçakın (90+2) (Tarsus İdman Yurdu), Enver Cenk Şahin (dk. 49) (dk. 67) (Bursaspor)
Kırmızı Kart: Uğur Utlu (dk. 88) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: Fatih Solmaz, Oğuzhan Kayar, Uğur Utlu (Tarsus İdman Yurdu), Kubilay Sönmez (Bursaspor)