TFF 2. Lig: Bursaspor: 2 - İnegölspor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Bursaspor sahasında İnegölspor’u ağırladı. Yeşil-beyazlı ev sahibi takım, karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 11’e yükseltti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Bursaspor sahasında İnegölspor’u ağırladı. Yeşil-beyazlı ev sahibi takım, karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 11’e yükseltti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Murat Türkoğlu xxx, Ömer Lütfü Aydın xxx, Servet Bozkurt xxx
Bursaspor: Deniz Aydın xxxx, Abdullah Tazgel xxx, Furkan Emre Ünver xxxx, Ertuğrul Kurtuluş xxxx, Ozan İsmail Koç xxx (Barış Dalkıran dk. 72 xx), Kubilay Sönmez xxxx, Hasan Ayaroğlu xx (Hamza Baran Arıkan dk. 72 xx), Enver Cenk Şahin xxxx, Samet Bozkurt xxxx, Mustafa Genç xxx (Ömer Turan Görgüç 90+2 ?), Berat Altındiş xxx (Emre Tepegöz dk. 72 xx)
İnegölspor: Emre Selen xx, Niyazi Batuhan Salman xx, Furkan Özyapı xx, Bahadır Taşdelen xx (Emir Özsoy dk. 82 ?), Medeni Bingöl xx (Mehmet Arda Akdeniz dk. 88 ?), Yılmaz Özeren xx, Orhan Aktaş xxx, Hamza Özdemir xxx, Yusuf Ziya Gümüş xxx, Ersel Aslıyüksek xx, Umut Sönmez xx (Taylan Özgün dk. 82 ?)
Goller: Kubilay Sönmez (dk. 11), Enver Cenk Şahin (dk. 56) (Bursaspor), Niyazi Batuhan Salman (dk. 61) (İnegölspor)
Sarı Kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Enver Cenk Şahin, Kubilay Sönmez (Bursaspor), Yusuf Ziya Gümüş (İnegölspor)