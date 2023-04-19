TFF 2. Lig: Bursaspor: 1 - Menemen FK: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında Bursaspor sahasında Menemen Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında Bursaspor sahasında Menemen Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Mikail Can xx, Levent Yeşilyurt xx
Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Furkan Emre Ünver xx (Bilal Güney dk. 46 xx), Ozan İsmail Koç xx, Kubilay Sönmez xxx (Melih Sağlam dk. 88 ?), Hasan Ayaroğlu xxx, Ömer Görgüc xx (Özer Hurmacı dk. 61 xx), Barış Dalkıran xx, Emre Tepegöz xx, Hamza Baran Arıkan xx (Baran Karagöz dk. 61 xx), Berat Altındiş xx, Çağatay Yılmaz xxx
Menemen FK: Oğuzhan Açıl xx, Emre Keskin xx, Bedirhan Altunbaş xx, Kadir Yazıcı xx, Ferhat Çulcuoğlu xx, Ziya Alkurt xx (Fuat Duran dk. 81 ?), Oğuzhan Aydoğan xx, Mertcan Açıkgöz xx, Abdulkadir Öksüz xxx, Muhammed Enes Yılmaz xx (Kaan Kalafat dk. 69 x), Bora Göymen xx
Goller: Abdülkadir Öksüz (dk. 14) (Menemen FK), Kubilay Sönmez (dk. 86) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Bedirhan Altunbaş, Kadir Yazıcı, Ziya Alkurt, Abdülkadir Öksüz (Menemen FK), Ömer Turan Görgüç (Bursaspor)