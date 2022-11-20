TFF 2. Lig: Bursaspor: 1 - Isparta 32 Spor: 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Bursaspor sahasında Isparta 32 Spor’u ağırladı. Konuk ekip sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Bursaspor sahasında Isparta 32 Spor’u ağırladı. Konuk ekip sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Niyazi Atakan Ataseven xx, Fatih Karatağ xx
Bursaspor: Canberk Yurdakul x, Abdullah Tazgel xx (Kerem Kök dk. 85 ?), Furkan Emre Ünver xxx, Eren Tunalı xx, Ertuğrul Kurtuluş xxx (Barış Dalkıran dk. 56 xx), Ozan İsmail Koç xx, Kubilay Sönmez xx, Enver Cenk Şahin xx, Mustafa Genç xx (Ömer Görgüc dk. 46 xx), Emre Tepegöz xx (Bilal Güney dk. 60 xx), Berat Altındiş x (Melih Sağlam dk. 46 xx)
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xxx, Musa Nizam xxx, Halil Duman xxx, Osman Torun xxx, Bahadır Yıldırım xxx, Cem Özdemir xxx, Abdullah Topkara xxx (Serhan Yılmaz dk. 70 xx), Cemal Kızılateş xxx (Soner Birinci dk. 82 ?), Hüseyin Afkan xxx, Erdem Seçgin xxx, Bahattin Demircan xxx
Goller: Bahattin Demircan (dk. 47), Erdem Seçgin (90+5) (Isparta 32 Spor), Furkan Emre (dk. 90+1) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Samet Karakoç (dk. 90+6) (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: Musa Nizam (Isparta 32 Spor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor)