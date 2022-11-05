TFF 2. Lig: Bursaspor: 0 - Düzcespor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Bursaspor, Düzcespor’u ağırladı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Bursaspor, Düzcespor’u ağırladı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Oran xx, Arif Dilmeç xx, Kurtuluş Aslan xx
Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Abdullah Tazgel xx (Kerem Kök dk. 46 xx), Furkan Emre Ünver xxx, Ertuğrul Kurtuluş xxx, Kubilay Sönmez xxxx, Enver Cenk Şahin xx, Samet Bozkurt xx, Mustafa Genç xx (Eren Tunalı dk. 68 xx), Emre Tepegöz xx (Bilal Güney dk. 88 ?), Melih Sağlam xx (Barış Dalkıran dk. 79 x), Berat Altındiş xx (Ömer Görgüc dk. 68 xx)
Yedekler: Deniz Aydın, Tuğhan Yıldız, Hamza Baran Arıkan
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Düzcespor: Ersin Aydın xxx, Doğan Can Otman xx, Erçin Ilgaz xxx, Recep Kalkan xxx, Osman Boz xxx, Hasan Küçcük xx (Emre Gündoğdu dk. 72 xx), Mehmet Özdıraz xxx, Kerem Kaya xxx, Eren Karadağ xx (Altar Han Hidayetoğlu dk. 72 xx), Çınar Tarhan xxx, Timur Kosovalı xx
Yedekler: Ömer Faruk Ay, Savaş Polat, Berkehan Biçer, Hamit Kulya, Samet Eker, Rıdvan Özdemir, Mümin Talip Pazarlı, Yasin Ozan
Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere
Sarı kartlar: Emre Tepegöz (Bursaspor), Doğan Can Otman (Düzcespor)