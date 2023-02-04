TFF 2. Lig: Bursaspor: 0 - Çorum FK: 3
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Çorum FK’ya 3-0 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Çorum FK’ya 3-0 mağlup oldu.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Tayfun Sarı xx, Uğur Başdaş xx, Denizcan Şahin xx
Bursaspor: Deniz Aydın x, Furkan Emre Ünver x (Baran Karagöz dk. 66 x), Eren Tunalı x, Ertuğrul Kurtuluş x, Ozan İsmail Koç x, Kubilay Sönmez x, Bilal Güney x (Abdullah Tazgel dk. 66 x), Enver Cenk Şahin xx, Emre Tepegöz x (Melih Sağlam dk. 74 x), Seçkin Batuhan Fırıncı x (Hasan Ayaroğlu dk. 74 x), Çağatay Yılmaz x (Mustafa Genç dk. 66 x)
Çorum FK: Ali Türkan xxx, Salih Zafer Kurşunlu xxx, Serkan Yavuz xxx, Hurşit Taşçı xxx, Fatih Solmaz xx, Erkan Kaş xxx (Berkay Değirmencioğlu dk. 77 xx), Suat Kaya xxx, Selim Ilgaz xxx (Gökhan Karadeniz dk. 64 xx), Murat Yıldırım xxx (Ferhat Yazgan dk. 64 xx), Atakan Cangöz xxx (Timur Temeltaş dk. 64 xx), Sinan Kurumuş xxx (Muhammed Yıldırım dk. 81 ?)
Goller: Selim Ilgaz (dk. 54), Suat Kaya (dk. 69, 73) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Murat Yıldırım, Erkan Kaş, Atakan Cangöz, Fatih Selimhan Solmaz (Çorum FK), Kubilay Sönmez (Bursaspor)