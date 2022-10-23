TFF 2. Lig: Bucaspor 1928: 2 - Balıkesirspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 11. haftasında Bucaspor 1928, konuk ettiği Balıkesirspor’u 2-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 11. haftasında Bucaspor 1928, konuk ettiği Balıkesirspor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Gamze Durmuş xx, Mikail Can xx, Harun Terin xx
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış xx, Mazlum Demir xx, Lokman Gör xx, Alper Duruk xx, Saruhan Fındıkcı xx (Taşkın Çalış dk. 68 x), Cuma Menize xx (Erhan Şentürk dk. 85 ?), Furkan Çil xx, Enes Aliç xx, Erhan Çelenk xxx (Recep Gül dk. 75 x), Berke Bıyık xx (İlhan Depe dk. 68 x), Mehmet Fuat Gölbaşı xx (Tunç Murat Behram dk. 75 x)
Balıkesirspor: Yiğithan Kır xx, Berat Aydoğdu x (Arda Akgün dk. 78 x), Birol Parlak x, Kağan Kayalı xx, Ayberk Kaygısız x, Görkem Altun x (Berk Tosun dk. 33 x), Doğa İşeri xx, Oğuzhan Aynaoğlu x (Bedirhan Kolkoparan dk. 78 x), Hüseyin Karabey xx, Halil Çolak x, Yasin Yiğit Berber x
Goller: Erhan Çelenk (dk. 24), Saruhan Fındıkcı (dk. 66) (Bucaspor 1928)
Kırmızı Kart: Halil Çolak (dk. 45) (Balıkesirspor)
Sarı Kartlar: Saruhan Fındıkcı, Furkan Çil (Bucaspor 1928), Ayberk Kaygısız, Hüseyin Karabey (Balıkesirspor)