TFF 2. Lig: Bucaspor 1928: 0 - Van Spor FK: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 17. haftasında Bucaspor 1928, konuk ettiği Van Spor FK’ye 1-0 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 17. haftasında Bucaspor 1928, konuk ettiği Van Spor FK’ye 1-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Selim Şenöz xx, Mücahid Adem Çelebi xx
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış x, Mazlum Demir x, Onur Özcan x, Alper Duruk x (Eycan Kaya dk. 90 ?), Saruhan Fındıkçı x (Taşkın Çalış dk. 46 x), Cuma Menize x (Recep Gül dk. 84 ?), Furkan Çil x (Erhan Şentürk dk. 84 ?), Enes Aliç x, Erhan Çelenk x, Berke Bıyık x, Mehmet Fuat Gölbaşı x (Tunç Murat Behram dk. 84 ?)
Van Spor FK: Haydar Yılmaz xx, Furkan Sakı xx, Erkul Küçük xx, Miraç Acer xx, Alihan Kubalas xx, Emrah Tacir xx, Muhammed Ali Doğan xx, Hasan Bilal xx, Muhsin Yıldırım xx, Barış Sağır xx, Uğur Can xx (Sedat Komi dk. 75 xxx)
Gol: Sedat Komi (dk. 75) (Van Spor FK)
Sarı Kartlar: Mazlum Demir (Bucaspor 1928), Alihan Kubalas, Furkan Sakı (Van Spor FK)