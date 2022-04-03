TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Pendikspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor’u 3-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig’e yükselen ilk takım oldu.