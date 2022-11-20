TFF 2. Lig: Balıkesirspor: 2 - Fethiyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Balıkesirspor sahasında karşılaştığı Fethiyespor’u 2-0 mağlup etti. Balıkesirspor’un gollerini 22. ve 90. dakikalarda Ayberk Kaygısız kaydetti. Balıkesirspor bu galibiyetle puanını 15’e çıkardı.