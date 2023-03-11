TFF 2. Lig: Balıkesirspor: 1 Kocaelispor: 6

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Balıkesirspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor’a 6-1 mağlup oldu.

Balıkesirspor’un golünü 23. dakikada Emirhan Çakır atarken Kocaelispor’un gollerini 45 ve 56’da Berkan Şimşek, 71 ve 74’de Okan Eken, 78’de Tayfun Erdoğan ve 82’de Cem Ekinci kaydetti.

Maç sonunda Balıkesirspor 15 puanda kalırken Kocaelispor 57 puanla liderliğini sürdürdü.