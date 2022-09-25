TFF 2. Lig: Balıkesirspor 0 - Ankara Demirspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Balıkesirspor konuk ettiği Ankara Demirspor’a 2-0 mağlup oldu.

Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanan 6. hafta karşılaşmasında ilk yarı golsüz tamamlandı. 2. yarıda konuk ekip Ankara Demirspor 59. dakikada Mücahit Can Akçay ve 81. dakikada Mervan Yiğit’in ayağından bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 4 puanda kalırken Ankara Demirspor puanını 9’a çıkardı.