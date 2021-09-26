banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor

TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Ankaraspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 4. haftasında Afyonspor evinde Ankaraspor’u 2-1 mağlup etti.

Spor 26.09.2021, 21:21
TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Ankaraspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 4. haftasında Afyonspor evinde Ankaraspor’u 2-1 mağlup etti.

Stat: Zafer

Hakemler: Volkan Okur xx, Adem Şahan xx, Emrah Uluçay xx

Afyonspor: Bayram Olgun xx, Tahacan Velioğlu xx, Feyyaz Belen xx, Doğan Ateş xx, Doğukan Emeksiz xx (Yusuf Emre Kasal dk. 88 ?), Nazmi Candoğan xx (Alaattin Hamza Ok dk. 66 x), Erdinç Pekköz xx, Erhan Şentürk xx (Yakup Yiğit dk. 90 ?), İsmail Haktan Odabaşı xx, Mithat Pala xx (Cihan Özkara dk. 90 ?), Celal Hanalp xx

Ankaraspor: Ömer Kahveci xx, Oktay Kancı xx, Erdem Çetinkaya, Furkan Çil xx, Murat Yılmaz xx (Şahin Fıstıkçı dk. 79 ?), Sedat Cengiz xx, Eren Keleş xx (Mirkan Aydın dk. 70 x), Semih Üstün (Mert Sinan Pekesen dk. 46 x), Alaettin Batuhan Tur xx (Oğuzhan Aydoğan dk. 86 ?), Mehmet Yiğit xx, Recep Yemişçi xx

Goller: İsmail Haktan Odabaşı (dk. 65), Celal Hanalp (dk. 84) (Afyonspor), Murat Yılmaz (dk. 59) (Ankaraspor)

Sarı Kartlar: İsmail Haktan Odabaşı, Mithat Pala (Afyonspor), Furkan Çil (Ankaraspor)

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Valencia 7 11
8. Osasuna 7 11
9. Athletic Bilbao 7 10
10. Real Betis 6 9
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0