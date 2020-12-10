TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 - Boluspor: 2

TFF 1.Lig’in 13. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Boluspor’u konuk etti. Mücadele Boluspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada kaleci Eyüp’ün uzaklaştırdığı topla ceza alanı dışında buluşan Melih’in bekletmeden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

28. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Gomis’in sol kanattan açtığı ortaya ön direkte Sow kafa ile vurdu. Top az farkla auta çıktı.

30. dakikada Ümraniyespor’da Kevin Mayi’nin sert şutunu kaleci Mosquera, güçlükle kornere çeldi.

39. dakikada gelişen Boluspor atağında Araz’ın şutunu kaleci Ahmet çeldi. Dönen topu Poepon tamamlamak istedi ancak Ümraniyespor’da Ercan çizgi üzerinde gole izin vermedi.

45+2. dakikada ’da Gomis, Kerem’in sert müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kutluhan Bilgiç penaltı kararı verdi.

45+3.dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına gelen Batuhan, meşin yuvarlağı auta attı. 85. dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Melih’in son çizgiye inerek yaptığı ortayı arka direkte Tugay tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

90+5.dakikada Hamza’nın uzun topu ile ceza sahası dışında buluşan Mihajlovic, kalesini terk eden Ahmet’i şık hareketle çalımladı ve topu boş kaleye gönderdi. 0-2

Stat: Ümraniye Şehir Stadı

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Serdar Diyadin xx

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp xx, Alaaddin Okumuş xx, Alim Öztürk x, Glumac xx, Ercan x, Batuhan x (Hüseyin Çolak dk. 88 ?), Serkan Göksu x, Kevin Mayi x(Turgut Doğan 76 x), Bentley x(Gökhan Süzen dk. 64 x), Honore Gomis x (Okan dk. 64 xx), Moussa Sow x (Zivkovic dk. 76 x)

Yedekler: Göktuğ, Hamza, Mustafa Mura, Mustafa Can, Emirhan

Teknik direktör: Recep Uçar

Boluspor: Mosquera xxx, Kerem Alıcı xx, Aykut Demir xx, Fethi Özer xx, Ali Keten xx, Tugay Kaçar xxx, Bekir Yılmaz xx, Alican Özfesli xx (Burak Asan dk. 70 x), Araz Abdullyev x (Nemanja Mihajlovic dk. 70 x), Melih xxx (Mertan Caner dk. 86 ?), Poepon x (Hamza Gür dk. 79 ?)

Yedekler: Ömer, Muhammed Bayır, Fatih Özkan, Burak Bekaroğlu, Muhammed Gümüşkaya, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Reha Erginer

Goller: Tugay Kaçar (dk. 85), Mihajlovic (dk. 90+5) (Boluspor)

Sarı kartlar: Serkan, Gomis, Ercan, Turgut Doğan, (Ümraniyespor), Poepon, Ali Keten, Fethi Özer, Burak, Bekir (Boluspor)