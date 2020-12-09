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TFF 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 1

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu.

Spor 09.12.2020, 15:32
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TFF 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 1

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Aktepe

Hakem: Cihan Aydın x, Gökhan Memişoğlu x, Hasan Hüseyin Tetik x

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx (Muhammed Birkan Tetik dk. 52 xx), Abdülkadir Korkut xx, Samet Akaydin xx, Soner Gönül xx, Uğur Utlu xx, İrfan Akgün xx, Burak Aydın xx (Ilır Mustafa dk. 82 ?), Cem Ekinci xx (Diabang dk.75 xx), Barış Alper Yılmaz xx (Dodoo dk.75 xx), Manaj xx (Kone dk.75 xx)

Yedekler: Süleyman Olgun, Ogün Bayrak, Fatih Selimhan Solmaz,

Teknik Direktör: İlker Püren

Giresunspor: Onurcan Piri, xx Kerem Kalafat xx, Mehmet Taş xx, Diarra xx, Hüsamettin Tut xx, Erol Can Akdağ xx, Uzodimma xx (Traore dk.78 xx), Nalepa xx (Milinkovic dk. 70 xx), Sergio xx (Muhammed Hikmet Ertürk dk. 85 ?), Caner Hüseyin Bağ xx, Eren Tozlu xx

Yedekler: Tolgahan Acar, Arda Kılıç, Yasin Ozan, Alperen Aydın, Sergen Piçinciol, İshak Doğan, Fatih Yılmaz

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Eren Tozlu (dk. 90+2) (Giresunspor)

Kırmızı Kart: Metin Uçar (dk. 49) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kart: Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü), Eren Tozlu, Milinkovic (Giresunspor)
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