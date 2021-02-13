TFF 1.Lig: Altay: 0 - Keçiörengücü: 4

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Altay, sahasında Ankara Keçiörengücü’ne 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

20. dakikada orta alandan yüklenen Altay’da topla buluşan Kappel, kaleciyle karşı karşıya kalarak aşırtma vuruş yaptı ancak top kalenin yanından auta çıktı.

31. dakikada orta alandan atak yapan Keçiörengücü’nde ceza sahası dışı sol çaprazından topa vuran Barış Yılmaz’ın şutunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak yerden ağlarla buluştu. 0-1

35. dakikada Altay’da yaklaşık 30 metreden kaleye şut gönderen Paixao’nun vuruşunda kaleci Metin Uçar topu kurtardı.

45+3. dakikada sol kanattan atak yapan Keçiörengücü’nde Soner Gönül, çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, Cem Ekinci topa dokunarak ağlara gönderdi. 0-2

54. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fatih Solmaz, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Cihan Topaloğlu topu tek eliyle tokatlayarak kornere çeldi.

66. dakikada Mossoro ile sağ taraftan korner kullanan Altay’da, arka direkte yükselen Berkay Sülüngoz kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi, kaleci Metin Uçar topu oyun alanına tokatlayarak uzaklaştırdı.

74. dakikada Mehmet Erdem sol taraftan ceza sahası içine ortaladı, Erhan Çelenk’in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Metin Uçar topa sahip oldu.

76. dakikada atak yönüne göre sol taraftan kullanılan taç atışında topla buluşan Barış Yılmaz, kalecinin önde olduğunu görerek aşırtma vuruş yaptı, yerden seken top filelerle buluştu. 0-3

90+4. dakikada sağ kanattan yüklenen Keçiörengücü’nde Eze, ceza sahası içine çevirdi. Topla buluşan Süleyman Olgun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdullah Burak Taşkınsoy xx, Murat Şener xx, Suat Güz xx

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Rıdvan Şimşek x (Mossoro dk. 46 x), Berkay Sülüngöz x, İbrahim Öztürk x (Lokman Gör dk. 25 x), Mehmet Erdem xx, Scuk x (Yekta Kurtuluş dk. 78 x), Thiam xx, Zeki Yıldırım x, Erhan Çelenk x (Ziya Alkurt dk. 78 x), Kappel xx (Regattin dk. 59 x), Paixao xx

Yedekler: Ozan Özenç, Yusuf Tekin, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Mehmet Dingil xx (Ogün Bayrak dk. 79 x), Fatih Solmaz xx, Mert Kula xx, Soner Gönül xx, Süleyman Olgun xx, Issah xx (Ilir Mustafa dk. 60 x), Uğur Utlu xx, Cem Ekinci xxx(İrfan Akgün dk. 79 x), Barış Yılmaz xxx (Kone dk. 79 x), Eze xx

Yedekler: Birkan Tetik, Melik Derin, Dialiba, Haşim Sarman, Hamidovic

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Barış Yılmaz (dk. 31 ve dk. 76), Cem Ekinci (45+3), Süleyman Olgun (90+4) (Keçiörengücü)

Kırmızı Kart: Zeki Yıldırım (dk. 52) (Altay)

Sarı Kartlar: Cem Ekinci, Süleyman Olgun, Fatih Solmaz (Keçiörengücü)