Son Dakika
TFF 1. Lig’de yeni lider Altay
Altay, TFF 1. Lig’de 8. haftanın erteleme maçında deplasmanda Tuzlaspor’u 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
Spor 30.12.2020, 16:05
7
Altay, TFF 1. Lig’de 8. haftanın erteleme maçında deplasmanda Tuzlaspor’u 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
TFF 1. Lig’in 8. haftasının erteleme maçında Altay, Tuzlaspor’a konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 86. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Berkay Sülüngöz ile ikili mücadeleye giren İsmail Konuk, topu kendi ağlarına gönderdi. Maçta başka gol olmayınca Altay, müsabakadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Ligde de, gollerde de liderBu sonuçla Altay, 16 hafta sonunda puanını 32’ye çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar, galibiyeti geçtiğimiz hafta Ümraniyespor maçında sakatlanarak çıkan ve sol ön çapraz bağında kopma tespit edilen Kaptan Özgür Özkaya’ya armağan etti. Ligde oynadığı son 5 maçı da kazanan Altay, bu sezonki en uzun galibiyet ve yenilmeme serisini elde etti. Ligdeki gol sayısını 30’a çıkaran siyah-beyazlılar, Bursaspor’la birlikte en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Altay’ın Portekizli yıldızı Marco Paixao ise ligde bulduğu 12 golle gol krallığı yarışını önde götürüyor.
17°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü