TFF 1. Lig’de İzmir derbisi heyecanı

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Altınordu ve Menemenspor, İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak. Altınordu galip gelerek yeniden zirve yarışına girmeyi hedeflerken, Menemenspor kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk haftası İzmir derbisine sahne olacak. Yarın saat 19.00’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda başlayacak maçta Altınordu, Menemenspor’u ağırlayacak. Bu mücadele iki takımın arasında oynayacağı 11. maç olacak. Bugüne kadar 10 kez karşı karşıya gelen iki İzmir temsilcisi, sahadan 3’er kez galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Altınordu 8, Menemenspor ise 9 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon ligin ilk yarısında Menemen’de oynanan karşılaşmada ise Altınordu 2-0’lık skorla galip geldi.

Altınordu’da hedef yeniden zirve

Sezonun 12. haftasında ligin zirvesine oturan Altınordu, üst üste aldığı kötü sonuçlarla 9. sıraya kadar geriledi. Ligde oynadığı son 3 maçını kazanamayan kırmızı-lacivertliler bu karşılaşmalardan 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Ligin ikinci yarısında performansını artırarak yeniden zirve yarışına katılmak isteyen Altınordu, Menemenspor engelini kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Altınordu’da kırmızı kart cezalısı Sami Satılmış’ın yanı sıra sakatlığı devam eden Yiğithan Güveli ve Metehan Mimaroğlu maçta forma giyemeyecek.

Menemenspor çıkışa geçmek istiyor

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve kümede kalma mücadelesini sürdüren Menemenspor ise 16 puanla 14. sırada yer alıyor. İlk yarının son haftasında Cenk Laleci’nin yerine göreve gelen teknik direktör Ümit Karan, takımın başındaki ilk iç saha maçına çıkacak. Kadrosunu Simon Zenke, Mamadou Traore, Berkay Samancı ve Hamza Ok gibi isimlerle güçlendiren Menemenspor, zorlu Altınordu deplasmanında alacağı puan veya puanlarla ligin ikinci yarısına umutlu bir başlangıç yapmak istiyor. Menemenspor’da sarı kart cezası sebebiyle Tidjane Anaane forma giyemeyecek.