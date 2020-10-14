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TFF 1. Lig’de en çok gol Bursaspor maçlarında oluyor

BURSASPOR'UN SON OYNADIĞI TUZLASPOR MAÇI 3-3 SONA ERMİŞTİ.

Spor 14.10.2020, 14:14 14.10.2020, 14:34
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TFF 1. Lig’de en çok gol Bursaspor maçlarında oluyor

4 haftası geride kalan TFF 1.Lig’de en çok gol sesi Bursaspor’un maçlarından geldi. Yeşil beyazlılar, rakip ağları 7 kez havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü.

TFF 1.Lig ekibi Bursaspor, gol yollarında sıkıntı yaşamazken, kalesini de gole kapatamıyor. Nitekim yeşil beyazlı ekibin maçlarında atılan goller şu ânda ligin de en gollü geçen maçları arasında zirvede yer alıyor. Bursaspor, ligin en fazla gol atan (7) 3’üncü takımıyken, en çok gol yiyen de (8) ikinci inci takımı. Yeşil beyazlıların oynadığı 4 maçta toplam 15 kez fileler havalandı. Bu rakama en çok yaklaşan takımlar ise Menemenspor ve Tuzlaspor (14) oldu. Ligin en az gol atan ve yiyen takımı ise kuşkusuz Adanaspor Turuncu beyazlılar, 4 maçta sadece 1 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

BURSASPOR’UN MAÇLARI

Bursaspor-Adana Demirspor: 1-3

Altınordu-Bursaspor: 0-2

Bursaspor-Giresunspor: 1-2

Tuzlaspor-Bursaspor: 3-3

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