TFF 1. Lig’de Ankara Keçiörengücü haftayı lider kapattı

TFF 1. Lig’de oynanan 2. hafta maçlarının ardından Ankara Keçiörengücü haftayı lider tamamladı.

Yeni sezona Teknik Direktör İlker Püren ile başlayan Ankara Keçiörengücü, 2. hafta maçlarının ardından haftayı lider kapattı. Sezonun ilk haftasında Beypiliç Boluspor deplasmanından 3 puan ile dönen Mor Menekşeler, bu hafta sonu oynanan Ankara derbisinde ise Ankaraspor’u 2-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

Ankara Keçiörengücü, cuma günü saat 19.00’da Adanaspor’a konuk olacak.