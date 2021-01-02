TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Ümraniyespor, sahasında ağırladığı Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Alaaddin’in pasını alan Batuhan’ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla vuruşunda top kaleci Lukac’ın sağından filelerle buluştu. 1-0

21. dakikada Ercan’ın sol kanattan açtığı orta, Akhisarspor savunmasına çarparak kaleye yöneldi ve üst ağlarda kaldı.

27. dakikada Vrsajevic’in savunma arkasına attığı uzun topta Hadzic, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ahmet gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

65. dakikada Gökhan Süzen son çizgiye indiği pozisyonda kaleci Lukac’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

66. dakikada penaltı noktasının başına gelen Moussa Sow’un şutu üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu Bentley tamamlamak isterken top Akhisarspor savunmasına çarpıp, tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

69. dakikada Çekdar Orhan’ın pasını alan Musa Nizam ceza sahası çizgisinin metrelerce gerisinden çektiği sert şutta topu filelerle buluşturdu. 1-1

73. dakikada Bentley’in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Lukac iki hamlede kontrol etti.

81. dakikada Hadzic şık bir çalımla Ercan’dan sıyrılarak ceza alanı içine girdi. Sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Ahmet gole izin vermedi.

82. dakikada Bentley’in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Moussa Sow’un şutunda top filelerle buluştu. 2-1

90+3. dakikada Musa Nizam’ın kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Ahmet kontrol etti.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Anıl Usta xx, Furkan Ürün xx

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp xx, Alaaddin xxx, Glumac xxx, Alim Öztürk xxx, Ercan Coşkun xx, Batuhan xxx, Gökhan Süzen xx (Yunus Emre dk. 82 ?), Serkan Göksu xxx (Murat dk. 90+4 ?),

Okan Derici x (Bentley dk. 63 x), Ante Zivkovic x (Moussa Sow dk. 63 xx), Camara x (Honore Gomis dk. 63 x)

Yedekler: Orkun, Muammer, Hüseyin Çolak, Emirhan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Akhisarspor: Milan Lukac xx, Vrsajevic xxx, Alperen xx, Doğukan xx, Musa Nizam xx, Ali Kaan x (Mert Efe dk. 76 x), Göksu Mutlu xx, Taha Yalçıner xx, Çekdar Orhan xx (Halil İbrahim dk. 90+1 ?), Onurcan Güler xx, Hadzic x

Yedekler: Halil, Berat Onur, Gökmen, Yavuz Serkan, Bora Yılmaz, Turhan Kaya, Oğuzcan

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Goller: Batuhan (dk. 9), Sow (dk. 82) (Ümraniyespor), Musa Nizam (dk. 69) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Serkan, Bentley, Gomis (Ümraniyespor), Taha, Hadzic, Ali Kaan (Akhisarspor)