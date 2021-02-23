TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig’in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig’in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
42. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Kaan Kanak’ın kaleye paralel yaptığı ortaya arka direkte Yunus Akgün’ün yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.
83. dakikada sağ taraftan Sedat Şahintürk’ün içeri gerçekleştirdiği ortada arka direkte Samet Akaydın’ın kafa vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Cihan Aydın xx, Seyfettin Ünal xx, Ali Tuna xx
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Glumac xx, Gökhan Süzen xx, Serkan Göksu xx, Kartal Kayra Yılmaz xx (Batuhan Artaslan dk. 77 x), Atakan Üner xx (Muammer Taşkan dk. 83 ?), Ahmet Canbaz xx (Camarra dk. 68 x), Bentley xx (Okan Derici dk. 77 x), Mayi xx (Gomis dk. 68 x)
Yedekler: Ahmet Türkaslan, Mustafa Eser, Ercan Coşkun, Yunus Emre Mertoğlu, Muammer Taşkan, Emre Gültekin
Teknik Direktör: Recep Uçar
Adana Demirspor: Vedat Karakuş xx, Semih Güler xx, Samet Akaydın xx, Rassoul xx, Kaan Kanak xx (Okan Alkan dk. 74 x), Traore xx (İsmail Yüksek dk. 85 ?), Sinan Kurt xx (Aissati dk. 46 x), Hasan Kılıç xx, Yunus Akgün xx (Sedat Şahintürk dk. 67 x), Pa Dibba xx, Rangel xx (Mehmet Akyüz dk. 46 x)
Yedekler: Zubas, Okan Alkan, Kerim Avcı, İzzet Çelik, Tolga Kalender, Gökhan İnler
Teknik Sorumlu: Serkan DamlaSarı kart: Glumac (Ümraniyespor)