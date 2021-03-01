TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Adanaspor: 2

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Adanaspor’u 3-2’lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Alan Carius’un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Thuram’ın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Burak ayaklarıyla çeldi.

20. dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında Ozegovic’in sert şutunu kaleci Haydar son anda tokatladı. Dönen topu Tuzlaspor savunması uzaklaştırdı.

32. dakikada kaleci Haydar’a baskı yapan Atalay topu kaparak ortaya çevirdi. Kale önünde topla buluşan Ozegovic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

48. dakikada Samet’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pucko’nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

56. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kale önünde oluşan karambolde Anıl Karaer’in yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1

69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Canberk ortaya çevirdi. Arka direkte Ozegovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Ahmethan takip ederek vuruşunu yaptı. Direkten oyun alanına dönen topa Atalay’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

79. dakikada sağ taraftan Cajic’in yaptığı ortada ön direkte Thuram kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Burak’ın müdahalesi ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

86. dakikada Canberk’in ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem Koray Gençlerler penaltı olarak değerlendirdi.

87. dakikada Thuram’ın penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Koray Gençerler xx, Emrah Ünal xx, Cemil Tunç xx

Tuzlaspor: Haydar xx, Muhammed Gönülaçar xx, Cajic xx, İsmail Konuk xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 53 x), Anıl Karaer xx, Gökcan Kaya xx, Rotman xx, Alan Carius x (Ahmet Yazar dk. 53 x), Samet xx, Pucko xx (Onur Ayık dk. 70 x), Thuram xxx (Yohou dk. 90+1 ?)

Yedekler: Metin, Özgürcan Özcan

Teknik direktör: Taner Taşkın

Adanaspor: Burak xx, Donkor xx, Hakan Çinemre xx, Uğurcan xx, Canberk Dilaver xx (Evren Korkmaz dk. 88 ?), Berkan Fırat xx, Celil Yüksel xx, İsmail Erdoğan xx (Furkan Şeker dk. 76 x), Atalay Babacan xxx (Serdar Özkan dk. 88 ?), Ergin Keleş xx (Ahmethan Köse dk. 64 xx), Ozegovic xxx

Yedekler: Goran Karacic, Cenk, Ömer Çiçek, Umut Sözen, Hüseyin Çolak

Teknik direktör: Emrah Bayraktar

Goller: Ozegovic (dk. 32), Atalay Babacan (dk. 69) (Adanaspor), Anıl Karaer (dk. 56), Thuram (dk. 79 ve 87 pen.) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu (Tuzlaspor), Uğurcan Yazgılı, Celil Yüksel (Adanaspor)